La ciencia revela la razón por la que hablamos como bebés a los perros

Cuando son pequeños reaccionan bien a este sonido; sin embargo, cuando crecen lo ignoran por completo.

Todos le hablamos a nuestra mascota, es parte de una educación y de un reconocimiento entre especies. Sin embargo, a veces llegamos a pasarnos de la raya y con tal de hacerle sentir a nuestro perro que es el consentido del hogar, nos dirigimos hacia el como si fuera un bebé.

Según la ciencia, el hablarle a un cachorro como si fuera bebé funciona; sin embargo, cuando el perro es adulto lo ignora por completo.

La investigación publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B, reveló que los humanos buscan atraer la atención del can y hacerlo sentir querido, cómodo y en confianza para mejorar la interacción entre especies.

El estudio contó con la participación de 30 mujeres, a quienes se les pusieron fotos de un cachorro, un perro adulto y un perro viejito. Las chicas tenían que decirle al perro frases como

“¡Hola, guapo!” y “¿Quién es un buen chico?”, mismas que fueron grabadas.

Los investigadores encontraron que los humanos tienden a usar un tono más agudo con los perros y el efecto se hacía más significativo al hablarle a cachorros (aumentando la agudez del tono a un 21%).

Según la investigación, tenemos este tipo de comportamientos porque los cachorros son pequeños y los relacionamos con los bebés humanos. Esta teoría es conocida como el esquema del bebé, la cual sugiere que nosotros respondemos a los rostros de animales bebés de manera similar a los bebés humanos porque queremos cuidarlos y protegerlos.

Lo cierto es que si se trata de un perro adulto, no te va a pelar por muy bonito que le hables. Así que puedes tratarlo con el mismo cariño de siempre, pero sin hacer esa aguda voz.

Fuente: SDPNoticias.