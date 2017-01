Este robot inspirado en Einstein te dará pesadillas

Entre la gran variedad de productos presentados en el Consumer Electronics Show de este año, la compañía Hanson Robotics introdujo al mundo uno de los robots asistentes más extraños que podrás conocer: el Profesor Einstein.

#TFW you wake up and it's Friday. #Friyay pic.twitter.com/4bq6ySlv2U

— Hanson Robotics (@hansonrobotics) January 13, 2017