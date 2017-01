Tras sus XV… regresa Rubí cantando éxito de Selena

Regresó Rubí a los escenarios. Pese a que su mamá se dijo defraudada por los medios.

Regresó Rubí a los escenarios. Pese a que su mamá se dijo defraudada por los medios, a los que calificó de aprovecharse de los XV años de su hija, para moverla a su antojo de un lado a otro y el papá de la festejada dijo no querer nada con la prensa, todo cambió en la familia Ibarra García.

Nuevamente se vio a la jovencita concediendo entrevistas. Sí, la quinceañera aprovechó el espacio que le brindó una televisora para exponer su gusto por tocar la guitarra, incluso, sus dotes de cantante…

Y con su peculiar voz dio rienda suelta al estribillo de ‘No me queda más’, un éxito de Selena.

Yo tenia una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tu conmigo

En entrevista para Telemundo aseguró que no desdeñaría una invitación para actuar.

Entre diversos regalos, presumió el oso de peluche que le hicieron llegar presos de Baja California.

Si es un detalle chiquito o grande… a mí, lo que me dieron las personas me encantó. Agradezco a dios lo que me pasó”, mencionó, además de mostrar la guitarra personalizada de 750 dólares que le hicieron llegar.

El boom de las redes sociales le sigue acompañando, aún llegan visitantes a su casa para tomarse una foto junto a ella.

Y sus pasos previos a sus deseos de ser cantante los dio como modelo para estudio Carlocis Fotografía de Matamoros. En la sesión fotográfica mostró varios modelos.

