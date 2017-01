“No doy propina a negros”: Le deja texto racista en la cuenta

El propietario subrayó que Tommy es una empleada ejemplar que se ha ganado el cariño de los clientes.

El propietario del restaurante Anita’s New Mexico Style Café, en Ashburn, Estados Unidos, decidió hacer público el mensaje que le dejó una pareja joven a Kelly Carter, su mejor mesera.

De acuerdo con Tommy Tellez, pese a que los comensales jamás mostraron señales de descontento o incomodidad, escribieron en la cuenta un texto lleno de discriminación.

“Fue muy bueno el servicio, pero yo no doy propinas a gente negra”.

El mensaje fue hallado por Carter mientras limpiaba la mesa. “Sólo les diría que no me hirieron. Sólo me hicieron más fuerte”, asegura la mujer.

El propietario calificó el hecho como lamentable y subrayó que Tommy es una empleada ejemplar que se ha ganado el cariño de los clientes, quienes en respuesta han acudido al local solicitando que los atienda y le han dejado generosas propinas.

Por su parte, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, en su filial del condado de Loudoun, manifestó que no se tolerará ninguna muestra de odio racial.

Fuente:SDPNoticas.