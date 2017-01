Divulgan foto de supuesto Satanás

La fotografía que Richard Christianso, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 4 de enero ha provocado pánico entre los pobladores de Arizona.

“¿Qué demonios ven en esta imagen?”, escribió el estadounidense.

La pregunta desató un mar de comentarios en los que los internautas comentaron que se trataba de un “ángel” o incluso de la aparición de “Satanás”.

Sin embargo, la mayoría considera que se trata de un montaje, aunque finalmente y después de que la imagen se compartiera más de 12 mil veces, al autor aclaró que es parte de la creación de la Alianza Internacional de los Empleados de Escenarios Teatrales.

Man in Arizona captures these images that are going viral. Some say it's a demon, others say an angel. What do you think? @cleveland19news pic.twitter.com/4Q7PUI4QeU

— Tia A. Ewing (@TIA_EWING) January 4, 2017