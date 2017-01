Con 105 años, logra récord de ciclismo

El hombre logró un campeonato de gimnasia, trabajó como bombero, vivió dos Guerras Mundiales y ha visto pasar a 16 presidentes.

Robert Marchand, un francés de 105 años, es el hombre más longevo que ha pedaleado durante una hora en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, con lo que recorrió 22,547 kilómetros.

El hombre volvió a hacer historia, pues en 2012 estableció el récord de velocidad de 100 kilómetros para centenarios, al recorrer dicha distancia en 4 horas, 17 minutos y 27 segundos.

“No soy un fenómeno ni un campeón, soy un tipo normal”.

No obstante, practicó ciclismo a los 20 años, logró un campeonato de gimnasia, trabajó como bombero, vivió dos Guerras Mundiales, ha visto pasar a 16 presidentes y fue encarcelado por negarse a ser profesor de hijos de nazis.

¿El secreto para una vida exitosa?

“Toda mi vida he hecho deporte, he comido muchas frutas y legumbres, no tomo demasiado café, nada de cigarrillos y poco alcohol“, cuenta Robert.

Sólo come carne una vez a la semana porque prefiere el pescado. Cada mañana hace estiramientos en casa, tiene un entrenador personal y sale con los cicloturistas de Mitry, localidad en la que reside.

Vive solo y no depende de nadie. Su única “poción mágica” es tomar un poco de miel antes de subir a su bicicleta. “No lo he pasado mal por las piernas, sino con los brazos, porque tengo reumatismo”, dice.

Fuente: SDPNoticias.