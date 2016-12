¿Sabes cómo detectar las noticias falsas en Internet? Aquí te decimos

El papa Francisco ha respaldado a Donald Trump como presidente; una pizzería de Washington DC es la fachada de una banda de pederastas; el magnate y filántropo estadunidense George Soros “derribará” a Estados Unidos financiando a “organizaciones negras que promueven la intolerancia”.

Estos son sólo algunos ejemplos de noticias falsas que se viralizaron en las redes sociales recientemente, pese a que no tienen fundamento alguno. El jueves, Facebook anunció que tomaría algunas medidas para detener la propagación de estas “noticias falsas” en su sitio web.

Esto incluye trabajar con las organizaciones que revisan información y acabar con los incentivos financieros para quienes llama “la peor gente de la peor”, porque envía correo basura y lucra con las noticias falsas. Sin embargo, hay cosas básicas que los lectores pueden hacer para detectarlas. Una posibilidad es reportarlas a Facebook, que puede revisar su contenido.

CONSTATE LA FUENTE

Algunos sitios fraudulentos, creados para atraer con tal de ganar dinero con anuncios publicitarios, tienen diseños que parecen sitios web legítimos y conocidos. Esta tomadura de pelo puede ser muy efectiva, pero hay indicios sobresalientes de que no son verdaderas.

Por ejemplo, cuidado con los artículos en sitios cuyas direcciones electrónicas, o URL, terminan en “com.co”, alerta Melissa Zimdars, profesora de comunicaciones de Merrimack College, cuya lista de “noticias falsas” se viralizó. (Desde entonces, ella lo ha retirado y publicado una guía más general). También se puede consultar la página “About” del sitio web, su lista de contactos, y otras historias y fotos. Si las cosas se ven poco oficiales, probablemente estás en un sitio fraudulento.

GRAMÁTICA Y EMOCIONES

¿Hay un uso al azar de palabras en mayúscula? ¿Muchos signos de exclamación? ¿Tiene sentido cuando lo lees en voz alta? ¿O simplemente tiene algo raro? ¿Suena como que están enojados, airados o emotivos? Ninguna de estas situaciones son buenas señales.

MIRA OTRAS COBERTURAS

Si una noticia es real y bastante grande, probablemente (pero no siempre) verás la misma información en distintas fuentes: sitios como ABC News, The Associated Press, el New York Times u otros lugares ya conocidos ¿Esos medios son mencionados en tu periódico local?

Pongámoslo de esta manera: Si el papa realmente respaldó a Trump, lo verías en todas partes.

FUENTES, FUENTES, FUENTES

Una manera de ver si una noticia es verdadera es buscando en Google a las personas nombradas. Podrían tener un perfil en LinkedIn o aparecer en otros sitios noticiosos, por ejemplo ¿Alguien dice que es un catedrático? Busca su nombre o el de la universidad en Google ¿Es un estudio sobre una nueva cura para el cáncer? Búscalo.

EN FACEBOOK

Los usuarios de Facebook muchas veces comparten noticias sin leerlas. No lo hagas.

En vez de eso, haz clic en el enlace y lee antes de compartir. Si crees que alguien compartió una noticia falsa, puedes dejar un comentario, o reportarla a Facebook para que revise la información haciendo clic en la flecha gris de la esquina superior derecha y luego seleccionando “Reportar post”. Verás una opción que dice “Es una noticia falsa”.

Fuente: Excélsior