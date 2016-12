Lanz Novelo anunció que el REPUVE continuará siendo gratuito

El REPUVE, es un tema que ha generado controversia. El secretario general del Consejo de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novelo, anunció que no habría sanciones, al menos no todavía, para quien no se haya inscrito al padrón; además, según dijo, la entrega de chips sería gratuitamente por tiempo indefinido.

Sin embargo, justo cuando los usuarios celebraban este evidente “aplazamiento”; Manuel Lanz Novelo desmintió a través de sus redes sociales que este anuncio sea una prórroga. Y ya nadie entendió que quiso decir entonces.