Presuntos “coyotes” ofrecen en Carmen realizar o agilizar trámites para el REPUVE

Todos los trámites para el Registro Público Vehicular son gratuitos; sin embargo ha trascendido la presencia de presuntos “coyotes” en el municipio de Carmen, que ofrecen a la población realizar o agilizar sus trámites, a cambio de fuertes sumas de dinero.

Ante este anuncio no oficial, que cobra fuerza rápidamente, las autoridades llaman a la población a no dejarse engañar; y realizar personalmente el trámite para no ser cómplice de la corrupción. Por supuesto, le daremos seguimiento a este tema.