Pokémon Go llega a Apple Watch

Pokémon Go sigue su camino para conquistar el mundo, ahora haciendo su arribo al Apple Watch, el reloj inteligente de la compañía de Cupertino.

La versión para este dispositivo tiene ciertas particularidades en comparación con la liberada para otros dispositivos móviles; por un lado muestra mucha más información, como la experiencia para subir de nivel o los kilómetros que te faltan para romper uno de los huevos.

Sin embargo, la principal diferencia, y que no será de la gracia de los entrenadores, es que no puedes capturar Pokémones desde tu reloj; lo único que hace es avisarte de la cercanía de las criaturas, si deseas atraparlas necesitarás sacar tu smartphone. Tal y como se hace de manera tradicional.

En otras palabras, Pokémon Go para Apple Watch funciona más como una extensión del juego base, por lo que si no cuentas con esta, no te servirá de mucho bajarlo para el reloj.

Fuente: SDPNoticias.