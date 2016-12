Advierte Ana Gabriela Guevara: “No perdonaré a agresores”

A una semana de la agresión que sufrió por parte de cuatro sujetos, entre ellos un ex policía del Estado de México, la senadora Ana Gabriela Guevara aseveró que no dará el perdón a sus agresores, aunque los delitos que se les imputan de lesiones, daño en propiedad ajena y lo que resulte, son considerados no graves.

Al salir de las instalaciones de la delegación dela PGR en el Estado de México, sitio al que acudió para reconocer si la camioneta Voyager asegurada por las autoridades es la misma en la que viajan los sujetos que la agredieron, la legisladora aseveró que hay lagunas en el tema de mujeres y falta mucho por hacer, más en la entidad donde el tema es referente.

La senadora hizo un llamado de atención a las autoridades al precisar que nada justifica que un policía activo o inactivo ejerza la violencia, el abuso y los golpes.

A pesar de que uno de los agresores está identificado como Fabián España Moya, aún no se tiene orden de aprehensión al respecto.

FUENTE: PROCESO