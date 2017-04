¿Cuánto cuestan los uniformes de las gimnastas olímpicas de EU?

Las gimnastas estadounidenses portan un atuendo diseñado por Under Armour y decorado con cristales Swarovsky de aproximadamente 1,200 dólares.

El equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos que participa en Río porta el uniforme más llamativo (y costoso) de la historia.

Cada una de las cinco finalistas tiene ocho leotardos para competencia hechos a la medida, decorados con entre 3,500 y 5,000 cristales de Swarovsky; los uniformes cuestan entre 700 y 1,200 dólares (entre 13,000 y 22,000 pesos) cada uno.

Solo uno de los leotardos que usó el equipo olímpico en 2012 estaba cerca de tener tantos adornos.

No dejes que el logotipo de Under Armour te engañe. El creador de los sorprendentes uniformes es una empresa llamada GK Elite, fabricante de prendas para gimnasia con sede en Pennsylvania que tiene un contrato para producir uniformes para Under Armour.

Kelly McKeown, de GK Elite, ha diseñado los uniformes del equipo olímpico estadounidense desde Atlanta 1996. En ese entonces, los uniformes eran un poco más sosos.

“No teníamos la tecnología para aplicarlos (los cristales)”, dijo McKeown a CNNMoney. “Hacíamos muchas aplicaciones a mano. Requerían muchísimo trabajo”.

Hoy, la historia es diferente. GK Elite tiene una máquina con un brazo robótico que hace todo el trabajo de decoración.

“Ahora podemos hacer diseños increíbles e intrincados”, dijo McKeown.

Entre otras de las características de los trajes están la tela de alta tecnología, diseñada para mantenerse en su sitio aunque las atletas corran y hagan piruetas.

McKeown agregó que una de las razones por las que los uniformes de 2016 tienen tantos adornos es para honrar a Martha Karolyi, la entrenadora que se retirará este año tras entrenar al equipo olímpico estadounidense desde hace 44 años.

También está el poder de la fama de las atletas que los usan. En general se espera que el equipo femenil estadounidense domine en Río; el martes 9 de agosto se llevó la medalla de oro en la competencia all-around por equipos.

Los aficionados podrán ver a Simone Biles y Aly Raisman portando otras de las creaciones de McKeown cuando compitan en el all-around individual que se transmitirá el jueves 11 de agosto a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México.

